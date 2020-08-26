События

17:58 26.08.2020

Техас и Луизиана готовятся к урагану "Лора"

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Техас и Луизиана готовятся к урагану "Лора"

Ураган "Лора", которому в настоящее время присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале, приближается к штатам Техас и Луизиана, сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что позже в среду он усилится до четвертой категории и обрушится на южное побережье США.

"Лора" двигается со стороны Мексиканского залива, скорость порывов ветра достигает 185 км/ч.

Власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Теги: #сша #ураган
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