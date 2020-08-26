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17:11 26.08.2020

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре - посол

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Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре - посол

Прямое авиасообщение между Киевом и Загребом (Хорватия) может возобновиться в октябре, самолеты авиакомпании Windrose Airlines дважды в неделю будут соединять две столицы, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кырылыч.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10.Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - написал он в Twitter в среду.

Теги: #авиасообщение #хорватия #украина
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