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17:01 26.08.2020

Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

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Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

 Украина передала в секретариат Совета Европы 19 августа грамоты о ратификации конвенции Тромсе - о доступе к официальным документам, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Действительно, 19 августа мы передали грамоты о ратификации Тромской конвенции в секретариат Совета Европы. Поэтому позвольте мне поздравить всех нас с этим актом доброй воли Украины, которая этим демонстрирует, как по мне, европейскую практику и культуру", - сказала Джапарова в ходе онлайн-обсуждения "Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам - новые возможности для Украины" в среду.

По ее словам, секретариат Совета Европы сообщил, что конвенция начнет полноценно действовать с 1 декабря.

"Надеюсь, что это также даст определенный импульс другим странам, которые еще не ратифицировали эту конвенцию", - отметила заместитель министра.

Джапарова пояснила, почему эта конвенция важна, и подчеркнула, что, во-первых, несмотря на внешнюю агрессию РФ, Украина не закрылась и продолжает развивать открытость, публичность и подотчетность органов государственной власти Украины гражданскому обществу.

"И, во-вторых, в глазах мира мы также этим актом подтвердили определенное реноме цивилизованной страны", - сказала замглавы МИД.

Конвенция Совета Европы является чрезвычайно важным документом не только для Украины, но для всего региона стран, которые являются участниками Совета Европы, поскольку впервые на уровне Совета создается обязывающий механизм в контексте обязательств государства заботиться о доступе к официальным документам и информации, сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. Он добавил, что документ создавался достаточно давно, и не исключено, что в рамках других механизмов придется запускать его доработку, в том числе не исключил возможность внесения новой редакции.

Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что в Верховной Раде уже создана рабочая группа по усовершенствованию закона "О доступе к публичной информации", и она будет формализована на одном из первых заседаний Комитета.

Тем временем уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что в прошлом году Офис уполномоченной получил почти 11 тыс. обращений о нарушении прав граждан по доступу к официальным документам, и это, практически, 25% от всех полученных обращений, а в этом году Офис получил более 5 тыс. таких обращений.

"Это говорит о том, что, прежде всего, нарушаются права людей, которые знают, что им надо предоставить такую возможность получить информацию, и о том, что те, которые должны предоставить такую информацию, не знают либо свои обязательства, либо просто не знают и не читают эти законы", - объяснила Денисова.

По ее мнению, первоочередное задание и Офиса уполномоченной и всех гражданских организаций, которые опекаются этими вопросами, является просветительская работа как относительно тех, кто пользуется правом на доступ к официальной информации, так и относительно тех, кто обеспечивает соблюдение таких прав.

Директор по правам человека Генерального Директората прав человека и верховенства права Совета Европы Кристоф Пуарель назвал ратификацию Украиной конвенции чрезвычайно важным шагом, который Совет Европы искренне приветствует.

"Прежде всего, я бы сказал, что это важный шаг для Украины самой, поскольку через ратификацию конвенции мы способствуем прозрачности надлежащего управления и доступа к официальным документам в Украине. Я очень надеюсь, что приимер Украины будет примером для других стран-членов Совета Европы, и вскоре мы увидим больше случаев ратификации", - добавил он.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада ратифицировала Конвенцию Тромсе. Украина стала десятым государством, которое ее ратифицировало и запустило в действие, ведь Конвенция вступает в силу с десятой ратификацией. Конвенция является первым обязывающим международным правовым документом, в котором закрепляется право на доступ к официальным документам органов государственной власти. Конвенция содержит минимальные стандарты обработки запросов о доступе к официальным документам и процедуры пересмотра принятых решений, сообщает Офис Совета Европы в Украине.

Теги: #ес #документы #ратификация #конвенция #украина
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