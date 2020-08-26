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16:53 26.08.2020

Кабмин расширил перечень лиц, подлежащих самоизоляции

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Кабмин расширил перечень лиц, подлежащих самоизоляции

 Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, подлежащих самоизоляции, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно обнародованному нардепом тексту постановления, самоизоляции подлежат пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписанные из медучреждений, до выздоровления в соответствии с отраслевыми стандартами.

Теги: #карантин #гончаренко #коронавирус
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