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16:29 26.08.2020

В международный розыск объявлен директор фирмы, завладевший выделенными на ремонт водных сетей средствами - прокуратура

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В международный розыск объявлен директор фирмы, завладевший выделенными на ремонт водных сетей средствами - прокуратура

Обвинительный акт в отношении директора харьковского общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в присвоении почти бюджетных средств в сумме 1,8 млн.грн, предназначавшихся на ремонт систем водоснабжения в Запорожской области, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч.5 ст.191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч.2 ст.382 (умышленное невыполнение решения суда, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году между Запорожской областной государственной администрацией и одним из харьковских ООО заключен договор о закупке работ по ремонту систем водоснабжения. В качестве аванса на счет ООО перечислено почти 1,8 млн. грн. Фактически работы не выполнены, а директор указанного предприятия... завладел указанной суммой средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, подозреваемый не выполнил постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда о взыскании с фирмы в пользу Запорожской обладминистрации суммы аванса за невыполненные работы.

После сообщения о подозрении директору фирмы, он был объявлен в международный розыск.

Теги: #мошенничество #запорожская_область #прокуратура
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