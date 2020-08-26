Кабмин одобрил законопроекты, разрешающие Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей

Кабинет министров Украины одобрил законопроекты, которые позволят стране присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничеству по вопросам межгосударственного усыновления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

"Правительством одобрены проекты законов, которые позволят Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничеству по вопросам межгосударственного усыновления", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что предложенные изменения в национальное законодательство обеспечат четкую и прозрачную систему гарантий того, что межгосударственное усыновление будет осуществляться в наилучших интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав.

"Международный акт ни в коем случае не устанавливает приоритета межгосударственного усыновления, а наоборот указывает, что оно может быть осуществлено только в случае, когда семья для ребенка не может быть найдена в государстве его происхождения", - утверждают в министерстве.

В Минсоцполитики заявляют, что присоединение к конвенции позволит отслеживать судьбу ребенка после его усыновления, создавать условия деятельности аккредитованных организаций, установить административную и уголовную ответственность за нарушение порядка устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.