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15:39 26.08.2020

Кабмин одобрил законопроекты, разрешающие Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей

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Кабмин одобрил законопроекты, разрешающие Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей

 Кабинет министров Украины одобрил законопроекты, которые позволят стране присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничеству по вопросам межгосударственного усыновления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

"Правительством одобрены проекты законов, которые позволят Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничеству по вопросам межгосударственного усыновления", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что предложенные изменения в национальное законодательство обеспечат четкую и прозрачную систему гарантий того, что межгосударственное усыновление будет осуществляться в наилучших интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав.

"Международный акт ни в коем случае не устанавливает приоритета межгосударственного усыновления, а наоборот указывает, что оно может быть осуществлено только в случае, когда семья для ребенка не может быть найдена в государстве его происхождения", - утверждают в министерстве.

В Минсоцполитики заявляют, что присоединение к конвенции позволит отслеживать судьбу ребенка после его усыновления, создавать условия деятельности аккредитованных организаций, установить административную и уголовную ответственность за нарушение порядка устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Теги: #дети #гаагская_конвенция #кабмин
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