Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встал на защиту любительниц загорать топлесс, после того как полиция попросила одеться группу отдыхавших на средиземноморском побережье женщин.
Как сообщает "Би-би-си", полиция курортного Сент-Мари-ла-Мер попросила трех загоравших женщин одеться после жалобы отдыхавшей рядом семьи. Эти граждане обратились в полицию, посчитав внешний вид девушек неподобающим в присутствии детей. Инцидент вызвал шквал негодования в отношении полицейских.
В свою очередь Дарманен выступил в защиту загорающих без верхней части купальника, напомнив в своем твиттере, что "свобода - это великая ценность". Он убежден, что неправильно было заставлять отдыхавших женщин одеться.
Между тем департамент полиции Восточных Пиреней выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что полицейские "спросили указанных граждан, не могли бы они одеться, объяснив причину своего обращения". В полиции заверили, что в Сент-Мари-ла-Мер нет запрета на нахождение на пляже топлесс.