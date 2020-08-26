В Симферополе из крана идет вода ржавого цвета

Пользователи соцсетей из Симферополя и Симферопольского района выкладывают фотографии воды из-под крана, которая может быть от цвета некрепкого зеленого чая до цвета персикового сока. У некоторых из крана идет ржавчина.

В регионе водоемы обмелели из-за засухи. Воду на очистных станциях нужно промывать дважды в сутки, чтобы избавиться от ржавчины и примесей, сейчас это "непозволительная роскошь", объяснила компания-поставщик "Вода Крыма".

"На входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10-ти миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду", - заявил на брифинге гендиректор этого предприятия Владимир Баженов.

По его словам, очистные станции города с такой концентрацией примесей могли бы справиться, если бы не дефицит воды.

"Мы бы с фильтроцикла 24 часа - это мы раз в сутки моем фильтры, перешли бы на фильтроцикл 12 часов и стали бы их мыть два раза в сутки. Тогда фильтры каждые 12 часов обновлялись бы и вода вошла в стандартное качество - вот такая, как у меня сейчас в стакане. Но, увы. После каждого фильтроцикла мы сбрасываем в канализацию, - к сожалению, так устроены сети, - 2500 кубометров воды на каждом сооружении", - отметил Баженов.

При очистке воды два раза в сутки в канализацию придется 10 000 кубометров, а это десятая часть того, что будет получать Симферополь, где ввели графики подачи воды на фоне засухи, добавил он. Сбрасывать в канализацию такой процент воды "при таких горизонтах водохранилища" компания не может себе позволить.

По его информации, предприятие загодя заменило "фильтрующий материал" на Симферопольском и Партизанском водохранилищах.

"Благодаря выполненным мероприятиям мы от этой страшности пока отодвинулись. Никаких других действий с нашей стороны не будет. Генеральная задача - сохранить запасы водохранилища до следующих осадков, потому что иначе мы не будем иметь воды никакого качества", - подчеркнул Баженов.

В Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели график подачи воды с 24 августа. К 7 сентября потребление должно снизиться со 160 000 кубометров в сутки до 100 000. Большинство домохозяйств получают воду только утром и вечером.

"Вода Крыма" называет такие действия вынужденными и связывает их с засушливым годом.

Основные источники воды для административного центра АРК - три водохранилища: Симферопольское емкостью 36 млн кубометров, Партизанское на 34 млн кубометров и Аянское на 3,9 млн кубометров. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%. Водопотери в сетях полуострова достигают, по разным данным, от 50 до 80%.

Режим ЧС в городе вводить не собираются, закрывать автомойки и учреждения общепита - пока тоже.

До аннексии Крыма Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.