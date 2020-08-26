Депутатская группа "За майбутнє" не поддержала законопроект о ратификации Меморандума о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро, пишет пресс-служба группы.

Этот транш, за который проголосовало большинство в парламенте, станет уже пятым в течение последних семи лет и прибавит еще 1,2 млрд евро к тем 3,81 млрд, что Украина уже должна ЕС.

Выступая с трибуны Верховной Рады, сопредседатель группы Тарас Батенко подчеркнул: усиление внешнего управления страной и увеличение зависимости Украины от внешних кредиторов - недопустимо.

"Выделение первого транша состоится только при условии выполнения внешних обязательств перед МВФ. А это распродажа за бесценок украинской земли, продолжение уничтожения медицинской сферы, сокращение количества школ и запрет либерализации налоговой системы", - отметил политик.

Лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица комментирует: такие кредиты не являются целевыми, все предыдущие средства были потрачены на проедание. Такая же судьба, скорее всего, будет ждать и новый заем.

"Кредит, который надо возвращать - это не самый плохой результат такого решения. В кредитные соглашения вносятся условия, которые ограничивают экономический суверенитет Украины. То есть, фактически, украинская власть торгует экономическим суверенитетом в обмен на кредитные подачки", - говорит Игорь Палица.

Например, согласно кредитному договору, все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты должны быть переданы новому госпредприятию "Медицинские закупки Украины". По аналогии с другими такими предприятиями, можно предположить, что в контролирующий орган войдет большинство иностранцев. Такие "варяги" будут лоббировать свои интересы вместо украинских.

Под прикрытием борьбы с коррупцией допускается вмешательство стороны ЕС в работу судебных и правоохранительных органов. Так, Украина уже взяла на себя обязательство создать Высшую квалификационную комиссию судей Украины с международным участием, Комиссию по вопросам этики, которая будет оценивать членов Высшего совета правосудия и тому подобное.

"Если бы ЕС действительно хотел помочь Украине, то лучше бы он отменил 36 квот на экспорт украинских товаров в Европу. Нам не нужны кредитные подачки, нам нужна возможность самим зарабатывать на себя. ЕС не строил бы "Северный поток-2", а модернизировал бы украинскую ГТС. Не покупал контрабандный лес-кругляк, а способствовал его переработке в Украине, давая создать добавленную стоимость и рабочие места. С ЕС, и с другими международными финансовыми организациями, включая МВФ, нужно вести переговоры не с позиции неполноценности, выслуживаясь за очередной транш, а с позиции национальных экономических интересов", - отмечает Игорь Палица.