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14:10 26.08.2020

Нет никаких оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за нехватки воды – Данилов

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Нет никаких оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за нехватки воды – Данилов

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что никаких оснований для возникновения гуманитарной катастрофы из-за якобы нехватки воды в Крыму нет.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения", - написал он в соцсети Facebook.

"А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - добавил Данилов.

Как сообщалось, ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич в свою очередь заявил, что подавать воду в Крым до деоккупации полуострова нельзя.

"Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Теги: #крым #снбо #данилов
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