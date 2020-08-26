Нет никаких оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за нехватки воды – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что никаких оснований для возникновения гуманитарной катастрофы из-за якобы нехватки воды в Крыму нет.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения", - написал он в соцсети Facebook.

"А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - добавил Данилов.

Как сообщалось, ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич в свою очередь заявил, что подавать воду в Крым до деоккупации полуострова нельзя.

"Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".