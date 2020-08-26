СБУ блокировала деятельность сети пропагандистов из района проведения ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР".

"По оперативной информации, в группу входило 5 жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей. Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном в среду.

Сейчас деятельность сети блокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.

Такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. За деятельность, направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность.