Неизвестные повредили фасад нового офиса ОПЗЖ в Харькове

В Харькове в ночь на среду неизвестные повредили фасад нового офиса городской организации партии "Оппозиционная платформа – За життя" на ул.Полтавский Шлях.

"Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершено нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за Жизнь", - написал на своей странице в Facebook глава Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.

Он также опубликовал фотографии поврежденного большого партийного баннера на входе в офис, а также разрисованных краской табличек с многочисленными наклейками и символикой организации Centuria.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в 11:40 на линию 102 поступила информация о случившемся (обратился Лесик) и сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Офис городской организации ОПЗЖ на ул.Полтавский Шлях в Харькове был открыт во вторник, 25 августа.

Как сообщалось, старый офис ОПЗЖ в Харькове неизвестные неоднократно обливали краской, а в декабре 2019 года ко входу в офис прикрепили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней.