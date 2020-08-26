Вопрос по долгам "Южмаша" и задолженности по зарплатам будет решен – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.

"Вы знаете, что на "Южмаше" была большая проблема – более 2 млрд грн долгов, и поэтому дальше развиваться предприятие уже не могло, не могло нормально работать. Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Зеленский указал, что будет решен вопрос долгов по зарплате на "Южмаше", которые составляют в настоящее время более 220 млн грн. "Сегодня Кабинет министров Украины решит этот вопрос, мы это согласовали, договорились. Тяжело находить деньги, но люди важны", - подчеркнул он.