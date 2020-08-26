В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 95 человек, двое умерли – Кличко

В Киеве за минувшие стуки лабораторно подтверждены 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Двое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в соцсети Facebook.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, а также шестеро детей – 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы госпитализированы 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 12 случаев, и в Оболонском районе – 12 случаев.