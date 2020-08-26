РПЦ решила проповедовать среди папуасов

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея.

На заседании в минувший вторник Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя в Украине, где вопреки желанию канонической Церкви была создана параллельная церковная структура.

Таким образом, миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий в Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

Обе океанических страны, где РПЦ планирует отныне развивать свою деятельность, до сих пор не становились объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами). Католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты - 1%, мусульмане - 1%.

Значительное большинство жителей Папуа - Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% жителей, среди которых около четверти - католики, пятая часть - лютеране, есть также немного адвентистов, пятидесятников, англикан. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Ранее в азиатский экзархат РПЦ были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.