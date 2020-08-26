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11:21 26.08.2020

«Право», «менеджмент» и «филология» - самые популярные у абитуриентов специальностями в 2020 году, а КНУ им. Шевченко - самым популярный вуз

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«Право», «менеджмент» и «филология» - самые популярные у абитуриентов специальностями в 2020 году, а КНУ им. Шевченко - самым популярный вуз

 По количеству поданных заявлений самыми популярными специальностями в 2020 году являются «право», «менеджмент» и «филология», а самым популярным вузом стан Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, сообщают в Министерстве образования и науки.

«Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В ТОП-10 по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность - "Среднее образование", а в рейтинг ТОП-10 желанных вузов вошел Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, в ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений в 2020 году вошли: «право» - 116 тыс. 689 заявлений; «менеджмент» - 92 тыс. 147; «филология» - 76 тыс. 708; «компьютерные науки» - 63 тыс. 410; «среднее образование» - 62 тыс. 676; «экономика» - 50 тыс. 841; «инженерия программного обеспечения» - 47 тыс. 038; «финансы, банковское дело и страхование» - 46 тыс. 844; «психология» - 43 тыс. 791; «маркетинг» - 42 тыс. 379.

В ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений в 2020 год вошли: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 тыс. 336 заявлений; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 тыс. 714; Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 тыс. 268; Национальный университет "Львовская политехника" - 42 тыс. 451; Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс. 818; Национальный авиационный университет - 33 тыс. 056; Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 тыс. 775; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 тыс. 625; Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 тыс. 541; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 тыс. 013.

Как сообщалось, почти 191 тыс. абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в учреждения высшего образования.

Теги: #минобразования #вузы
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