События

11:21 26.08.2020

В Одессе начали новую попытку поднять затонувший танкер Delfi – ОГА

2 мин читать
В Одессе начали новую попытку поднять затонувший танкер Delfi – ОГА

В Одессе на месте крушения танкера Delfi начали очередную попытку поднять судно и поставить на киль для дальнейшей транспортировки, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"В течение часа специалисты компании "Краншип", которая безвозмездно проводит эти работы планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, которые приварили к корпусу для подъема. Сейчас четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки", - рассказал глава ОГА Максим Куцый.

Как сообщалось, 11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Ранее ГП "Администрация морских портов Украины" объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

Теги: #танкер_delfi #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 19.08.2020
"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

14:02 17.08.2020
Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто - Холодницкий

Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто - Холодницкий

11:03 17.08.2020
Суд отклонил ходатайство судовладельца затонувшего танкера Delfi – министр инфраструктуры

Суд отклонил ходатайство судовладельца затонувшего танкера Delfi – министр инфраструктуры

06:13 15.08.2020
В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

18:12 14.08.2020
Международный  Чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2020" состоится в Одессе

Международный  Чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2020" состоится в Одессе

16:18 12.08.2020
В Одессе СБУ задержала еще двух участников межэтнической ОПГ "Лоту Гули", причастных к разбою и похищению людей

В Одессе СБУ задержала еще двух участников межэтнической ОПГ "Лоту Гули", причастных к разбою и похищению людей

14:44 11.08.2020
Очередную попытку эвакуировать танкер Delfi предпримет "Краншип" за средства "Бруклин-Киев"

Очередную попытку эвакуировать танкер Delfi предпримет "Краншип" за средства "Бруклин-Киев"

15:12 10.08.2020
Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе

Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе

17:13 07.08.2020
Американская Allrise Capital Inc. намерена вложить $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" в Одессе

Американская Allrise Capital Inc. намерена вложить $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" в Одессе

03:44 07.08.2020
Приморский райсуд Одессы признал виновным капитана затонувшего танкера "Delfi"

Приморский райсуд Одессы признал виновным капитана затонувшего танкера "Delfi"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск – Аваков

Расследуется уголовное дело о 9 млрд грн в фондах финансирования строительства "Аркады"

"Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилкомплексов ФФС под управлением "Аркады" и предложит инвесторам варианты – мэр Киева

Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

Количество больных Covid-19 сократилось в 5 областях – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

РПЦ решила проповедовать среди папуасов

«Право», «менеджмент» и «филология» - самые популярные у абитуриентов специальностями в 2020 году, а КНУ им. Шевченко - самым популярный вуз

Почти 191 тыс. абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в вузы - Минобразования

Ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без масок – Минобразования Украины

Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск – Аваков

Расследуется уголовное дело о 9 млрд грн в фондах финансирования строительства "Аркады"

За сутки в ВСУ подтверждены 19 новых случаев COVID-19

"Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилкомплексов ФФС под управлением "Аркады" и предложит инвесторам варианты – мэр Киева

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по фактам злоупотреблений в Национальной академии аграрных наук Украины

Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА