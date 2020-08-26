Ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без масок – Минобразования Украины

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без масок, а в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

"Вход в заведение образования и передвижения по нему будут возможны только в маске или респираторе, однако ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без них. В то же время в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования со ссылкой на требования Министерства здравоохранения Украины относительно обучения во время карантина.

Отмечается, что во время занятий маски и респираторы можно не использовать, но их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения.

Персонал учреждения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае обнаружения температуры более 37,2 градусов или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников или студентов о самочувствие и наличии симптомов COVID-19. Если обнаружены признаки респираторной болезни, соискатель должен быть временно изолирован в специальном помещении заведения, после чего о случае информируют родителей или законных представителей и принимается решение о направлении соискателя в учреждение здравоохранения.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного из соискателей, все остальные соискатели соответствующего класса или группы должны пойти на самоизоляцию.

В учебных заведениях необходимо: организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в учреждения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук; обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах; обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками - у входа в заведение, в коридорах и санузлах; оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами - бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты; разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля; ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов) в закрытых помещения, кроме необходимых для функционирования учреждений - педагогических совещаний, заседаний ректората, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива; создать возможности для организованного движения по заведению - использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся; очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила после занятий в конце рабочего дня; проводить проветривание в течение не менее 10 мин после каждого занятия.

Передвижения соискателей между кабинетами и аудиториями необходимо минимизировать. В частности, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Кроме того, по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

Также во время карантина запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. Во время питания расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом могут находиться не более 4 человек. В случае невозможности обеспечить детей горячим питанием необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Кроме того, установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. В частности, перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градусов.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Среди прочего, руководители и медицинский персонал учреждений должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о мерах профилактики, реагировании на выявленные симптомы коронавирусной болезни, а также разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.