Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск – Аваков

Двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, в котором государство должно относиться с особым тщанием", - сказал Аваков на пресс-конференци в Нацбанке в Киеве в среду.

Как сообщалось ранее, один из подозреваемых, житель Луганской области, был задержан сотрудниками Национальной полиции Украины утром 26 августа.

Ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.