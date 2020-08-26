Расследуется уголовное дело о 9 млрд грн в фондах финансирования строительства "Аркады"

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада" (Киев), сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал он на пресс-конференции в среду.

Аваков полагает, что вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Криминального кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности" – подчеркнул глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как сообщалось, НБУ 25 августа отнес банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.