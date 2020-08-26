"Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилкомплексов ФФС под управлением "Аркады" и предложит инвесторам варианты – мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью завершения строительства объектов.

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в среду в ходе пресс-конференции о ситуации с банком "Аркада".

Он подчеркнул, что предварительные сроки завершения объектов будут известны после проведения аудита. Мэр также добавил, что финансовое состояние "Киевгорстроя" позволяет компании заниматься вопросом решения проблем недостроев Укрбуда и "Аркады".

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖМ "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.

Проект "Патриотики на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.

Ранее в 2019 году инвесторы столичных ЖК "Патриотика" и "Эврика" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию с остановкой строительства объектов и заявили о намерении провести акцию самозаселения.

Как сообщалось, 25 августа Национальный банк Украины отнес АО "АКБ "Аркада" (Киев) к категории неплатежеспособных. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.