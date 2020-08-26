События

09:48 26.08.2020

Количество больных Covid-19 сократилось в 5 областях – СНБО

4 мин читать
Количество больных Covid-19 сократилось в 5 областях – СНБО

Количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки сократилось в пяти регионах Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95)

В 6 областях не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 8 областях - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г. Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а ниже 100 – в Херсонской, Луганской в Кировоградской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19, 2 человека скончались, 30 выздоровели, сейчас в области болеет 935 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Волынской области 34 человека заболели, 1 умерл, 51 выздоровел, сейчас болеет 1 394 человека (на 18 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 5 новых случаев заболевания, сейчас болеет 821 человек;

- в Донецкой области 18 человек заболели, болеет 381 человек;

- в Житомирской области 36 человек заболели, 24 выздоровели, болеет 1 122 (на 12 больше);

- в Закарпатской области 80 новых случаев заболевания и 1 - смерти, выздоровели 37 человек, сейчас болеет 3 806 человек (на 42 больше за сутки);

- в Запорожской области 32 человека заболели, 16 выздоровели, сейчас болеет 632 (на 16 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 167 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 31 - выздоровления, сейчас болеют 5 065 человек (на 132 больше);

- в Киеве 95 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 54 выздоровели, сейчас болеет 8 167 человек (на 39 больше за сутки);

- в Киевской области 96 человек заболели, один скончался, 57 выздоровели, сейчас болеет 1 685 (на 38 больше);

- в Кировоградской области 2 человека заболели, сейчас болеет 52;

- в Луганской области 3 новых случая заболевания, 1 человек умер, болеет 92 человека (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтвержден 171 новый случай заболевания Covid-19, 3 случаев смерти и 84 случая выздоровления, сейчас болеют 9 238 человек (на 84 больше за сутки);

- в Николаевской области 19 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 12 выздоровели, сейчас болеет 452 человека (на 5 больше за сутки);

- в Одесской области 186 новых случаев заболевания, 2 человека скончались, сейчас болеет 4 573 человека (на 184 больше за сутки);

- в Полтавской области 7 человек заболели, 4 выздоровели, сейчас болеет 199 (на 3 больше);

- в Ривненской области 93 новых случая заболевания, 2 смерти и 44 - выздоровления, сейчас болеет 2 500 человек (на 47 больше за сутки);

- в Сумской области 23 новых случая заболевания и 27 –в ыздоровления, сейчас болеет 702 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 181 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 12 - выздоровления, сейчас болеют 2 194 человека (на 168 больше);

- в Харьковской области 177 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 10 человек выздоровели, сейчас болеют 4 734 (на 162 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 9 человек заболели, 1 умер, 7 выздоровели, болеют 94 (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 15 новых случаев заболевания, 3 человека умерли, 35 выздоровуели, сейчас болеет 784 человека (на 23 меньше за сутки);

- в Черкасской области 5 человек заболели, 1 умер и 5 выздоровели, болеют 359 (на 1 меньше);

- в Черновицкой области 170 новых случая заболевания, 4 человека умерли и 44 выздоровели, сейчас болеет 3 312 человек (на 122 больше за сутки);

- в Черниговской области 18 новых случая заболевания, сейчас болеет 984 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина #регионы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:15 26.08.2020
В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли, 584 - выздоровели

В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли, 584 - выздоровели

05:15 26.08.2020
В США все меньше случаев заражения COVID-19, специалисты считают, что это - результат ношения масок

В США все меньше случаев заражения COVID-19, специалисты считают, что это - результат ношения масок

03:55 26.08.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

21:49 25.08.2020
Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

19:58 25.08.2020
Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

19:35 25.08.2020
Бали будет закрыт для туристов до конца года

Бали будет закрыт для туристов до конца года

19:10 25.08.2020
В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

18:10 25.08.2020
Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

15:41 25.08.2020
Генсек ООН прогнозирует потерю 120 млн рабочих мест в туризме из-за пандемии

Генсек ООН прогнозирует потерю 120 млн рабочих мест в туризме из-за пандемии

15:02 25.08.2020
Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли, 584 - выздоровели

Зеленский: За шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, но мы это исправим

Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Почти 400 тыс. человек эвакуируют в районе Мексиканского залива из-за приближения урагана "Лора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

Эстонский премьер пригласил Помпео на саммит "Инициативы трех морей"

Зеленский: За шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, но мы это исправим

Вследствие непогоды обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины

Независимые профсоюзы Беларуси обратились в МОТ с просьбой поддержать право рабочих на забастовку

Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния российской агрессии – Помпео

Почти 400 тыс. человек эвакуируют в районе Мексиканского залива из-за приближения урагана "Лора"

ЕС введет адресные санкции против белорусских руководителей, санкционный список будет открытым

Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА