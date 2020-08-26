События

09:15 26.08.2020

В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли, 584 - выздоровели

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В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли, 584 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 25 августа, было 1 658 заболевших за сутки Covid-19, 24 августа - 1 799 новых больных, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 106 заболевших, 20 августа– 2134.

Количество инфицированных составило на утро среды 110 085 человек, выздоровевших – 54 454, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 354 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1995 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #снбо #коронавирус
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