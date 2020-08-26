Вследствие непогоды обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро среды обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14, Черкасская – 3", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.