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07:38 26.08.2020

Независимые профсоюзы Беларуси обратились в МОТ с просьбой поддержать право рабочих на забастовку

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Независимые профсоюзы Беларуси обратились в МОТ с просьбой поддержать право рабочих на забастовку

Лидер ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" (БКДП) Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку, говорится в сообщении на сайте БКДП.

"Правительство и работодатели оспаривают право на забастовку белорусских рабочих: они угрожают арестами, увольнениями бастующих работников или приостановкой выплаты зарплат и премий. Они говорят, что в Беларуси политические забастовки запрещены. Режим начал преследовать руководителей забастовочных комитетов", - говорится в письме руководителя БКДП.

Ярошук подчеркивает, что БКДП поддержал общенациональную забастовку. "Работники ОАО "Беларуськалий", МАЗ (автомобильный завод), МТЗ (тракторный завод), БелАЗ (большегрузные автомобили), НАФТАН (нефтеперерабатывающий завод), МЗКТ (колесные тягачи), Гродно Азот (химическое предприятие) и многих других крупных предприятий начали создавать стачечные комитеты, требуя отставки Лукашенко. (...) Они также требуют повторного проведения выборов", - утверждает Ярошук.

Он сообщил руководителю МОТ о судах над председателем забастовочного комитета МТЗ Сергеем Дылевским, лидером забастовочного комитета МЗКТ Александром Лавриновичем, председателем забастовочного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолием Бокуном.

"Режим вызывает в суд всех членов забастовочных комитетов. Всем им грозит тюремное заключение или большие штрафы. Давление на профсоюзных активистов и протестующих усиливается с каждым днем и часом", - заявил Ярошук.

Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".

В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

С 13 августа о начале забастовок объявили ряд крупных промышленных предприятий, работники которых призвали власти прекратить насилие в отношении участников акций протеста и провести повторные президентские выборы.

Теги: #мот #профсоюз #беларусь #обращение
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