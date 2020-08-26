Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, выстрелив из гранатомета, двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на противопехотной мине, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано… За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи хутора Вольный враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", – говорится в утренней сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду.

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. "Военные были оперативно доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", – подчеркнули украинские военные.

Кроме того, в штабе отметили, что за минувшие сутки сотрудниками нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов Новотроицкого (Донецкая обл.) обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство.