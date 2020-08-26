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06:46 26.08.2020

Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния российской агрессии – Помпео

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Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния российской агрессии – Помпео

Выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Америка вышла из этого договора, чтобы создавать свои ракеты, которые нужны для сдерживания российской агрессии", - сказал дипломат, выступая перед участниками проходящего съезда Республиканской партии США.

Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".

Выступление Помпео транслировалось онлайн из Иерусалима, где он находится в настоящее время с визитом.

Наблюдатели обращают внимание, что ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам, как назначенным правительством чиновникам, принимать участие в любой политической деятельности от имени какой-либо партии или политической группы "даже в личное время и не будучи на рабочем месте".

Вместе с тем, как заявил журналистам на условиях анонимности представитель Госдепа, Помпео собирается выступить на съезде "в личном качестве".

"Никакие ресурсы госдепартамента не будут задействованы. Его сотрудники не участвуют ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления госсекретаря Помпео. Госдепартамент не понесет никаких расходов в связи с этим", - пояснил чиновник.

В то же время, решение Помпео выступить с речью на съезде вызвало критику со стороны демократов в Конгрессе, которые еще до его выступления объявили о начале расследования с целью определить, является ли появление госсекретаря на политическом мероприятии законным.

Теги: #дрсмд #сша #госсекретарь #россия
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