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05:15 26.08.2020

В США все меньше случаев заражения COVID-19, специалисты считают, что это - результат ношения масок

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В США все меньше случаев заражения COVID-19, специалисты считают, что это - результат ношения масок

Число американцев, у которых выявляют заражение коронавирусом, падает с каждым днем, и это может быть связано с систематическим ношением защитных масок, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В последнее время ежедневно в США выявляется около 43 тыс. заразившихся коронавирусом в первый раз, это число на 21% ниже по сравнению с началом августа. "Несмотря на то, что США, Индия и Бразилия все еще лидируют по числу новых случаев заражения в мире, эта тенденция к снижению (числа заразившихся - ИФ) обнадеживает", - подчеркивает агентство. Процент тестов, которые показывают положительный результат, также снизился с 7,3% до 6,1%. Однако количество тестирований в сутки также снизилось, отмечает агентство.

В некоторых штатах ситуация улучшилась значительно. К примеру, в Аризоне во вторник сообщили о 859 новых случаях заражения, тогда как в конце июня речь шла о 5,5 тыс. заболевших в сутки. В начале июля более 2 тыс. человек госпитализировали в сутки с симптомами вируса, а на этой неделе это число менее 1 тыс.

Во Флориде сообщили во вторник о 2,6 тыс. новых случаев заражения, в то время как в начале лета за сутки вирус выявляли у 10 тыс. человек.

По словам доктора Моники Ганди, специалиста по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, причиной этому может быть сознательность американцев, которые теперь понимают, как передается вирус и все чаще носят маски, а также из-за повышения общего иммунитета к коронавирусу.

Эксперт из Колумбийского университета Джеффри Шаман заявил агентству, что скептически относится к тому, что распространение заражения снизилось из-за роста иммунитета, но он согласен с тем, что поведение американцев изменилось, и именно это могло повлиять на снижение темпов заражения COVID-19.

Агентство отмечает, что, несмотря на то, что темпы распространения вируса снижаются, смертность от него не падает. Ежедневно в США фиксируют около 1 тыс. смертей, связанных с COVID-19. В начале августа в сутки в среднем умирал 1051 человек, а за последние две недели число снизилось до 965, но оно все равно остается довольно высоким, отмечает агентство.

Тем не менее, AP указывает на то, что пока неизвестно, как сложится ситуация в США в дальнейшем, после открытия образовательных учреждений и начала нового учебного года.

 

Теги: #сша #заражения #ситуация #коронавирус
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