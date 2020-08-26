На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 170 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 44 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

Как сообщил Осачук на своей странице в Фейсбук во вторник вечером, общее количество больных на Буковине за минувшие сутки составило 170 человек.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 9541 человек.

В информации отмечено, что за последние сутки 44 буковинцев выздоровели.