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03:55 26.08.2020

На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

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На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 170 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 44 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

Как сообщил Осачук на своей странице в Фейсбук во вторник вечером, общее количество больных на Буковине за минувшие сутки составило 170 человек.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 9541 человек.

В информации отмечено, что за последние сутки 44 буковинцев выздоровели.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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