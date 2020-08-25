События

23:01 25.08.2020

"Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Украины

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"Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Украины.

На 20-й минуте счет в матче на НСК "Олимпийский" открыл полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена. На 31-й минуте Жерсон Родригес удвоил преимущество киевлян. Но через шесть минут Жуниор Мораес отыграл один мяч.

Во втором тайме "Шахтер" много атаковал, но не сумел забить, а вышедший на замену форвард "Динамо" Фран Соль на 83-й минуте поставил точку в матче.

"Динамо" в 9-й раз завоевало Суперкубок Украины. "Шахтер" выигрывал этот трофей 8 раз.

Теги: #динамо #футбол #шахтер
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