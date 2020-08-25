Биган на встрече с Лавровым пригрозил принять жесткие меры в случае подтверждения версии об отравлении Навального

Замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщили в МИД России.

"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году"", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что он мог быть отравлен. В Москве такие выводы немецкий медиков назвали поспешными.