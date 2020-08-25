Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко на время судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к убийству белорусского журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее определение суд вынес при вынесении решения о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Что касается еще одной обвиняемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко, то ей суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также до 23 октября 2020 года включительно.

Также суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно определению Шевченковского райсуда, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн и возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного рассмотрения-до 23 октября включительно.