События

20:01 25.08.2020

Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

1 мин читать
Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко на время судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к убийству белорусского журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее определение суд вынес при вынесении решения о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Что касается еще одной обвиняемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко, то ей суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также до 23 октября 2020 года включительно.

Также суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно определению Шевченковского райсуда, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн и возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного рассмотрения-до 23 октября включительно.

Теги: #продление #антоненко #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 18.08.2020
В Мали арестовали президента и премьера

В Мали арестовали президента и премьера

16:23 12.08.2020
Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

22:08 06.08.2020
Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

21:37 06.08.2020
Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

21:31 06.08.2020
Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

19:50 01.08.2020
Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

22:47 30.07.2020
Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

17:00 30.07.2020
Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

16:53 30.07.2020
Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

20:01 17.07.2020
Все пятеро подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве арестованы без права залога – полиция

Все пятеро подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве арестованы без права залога – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

Встреча советников лидеров нормандской четверки 28 августа не состоится – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

Бали будет закрыт для туристов до конца года

Решение ВС Беларуси об отказе в рассмотрении жалобы Тихановской противоречит Конституции - Координационный совет оппозиции

Латвия в качестве санкций введет ограничения на въезд около 30 должностных лиц Беларуси

В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

ЕС потребует расследовать отравление Навального - источник

Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА