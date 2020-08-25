Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заболела коронавирусом COVID-19, сообщает "ТСН" со ссылкой на ее коллегу, актера студии Евгения Кошевого.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов — отрицательные", - цитирует "ТСН" Кошевого во вторник.