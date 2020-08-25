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19:54 25.08.2020

Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

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Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", говорится в определении суда.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

Теги: #обвиняемые #шеремет #присяжные #суд #убийство
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