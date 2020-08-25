События

19:40 25.08.2020

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

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В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

На территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Ранее о том, что на территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них амутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте СОГ (следственно-оперативная группа – ИФ-У), событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на странице dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп
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