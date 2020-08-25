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19:30 25.08.2020

Решение ВС Беларуси об отказе в рассмотрении жалобы Тихановской противоречит Конституции - Координационный совет оппозиции

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Решение ВС Беларуси об отказе в рассмотрении жалобы Тихановской противоречит Конституции - Координационный совет оппозиции

Координационный совет белорусской оппозиции не согласен с отказом Верховного суда рассматривать жалобу лидера оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской на результаты президентских выборов.

"Верховный суд РБ не принял к рассмотрению жалобу Светланы Тихановской, заняв позицию, что если Центральная комиссия не признавала выборы недействительными, то право на обращение с жалобой в Верховный суд отсутствует. С таким толкованием ст. 79 Избирательного кодекса мы не согласны, полагаем, что оно противоречит буквальному значению нормы и ст. 60 Конституции, гарантирующей каждому праву на судебную защиту", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе совета.

В совете утверждают, что "дальнейшая защита нарушенных прав избирателей возможна в рамках проведения проверок по каждому из участков, на основании заявлений граждан, поданных в правоохранительные органы".

Ранее во вторник сообщалось, что Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе Тихановской на итоги президентских выборов.

Как ранее сообщалось, все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК их отклонил.

В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни человек пострадали, четверо погибли.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #оппозиция #жалоба #беларусь
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