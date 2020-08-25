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19:18 25.08.2020

Латвия в качестве санкций введет ограничения на въезд около 30 должностных лиц Беларуси

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Латвия в качестве санкций введет ограничения на въезд около 30 должностных лиц Беларуси

Правительство Латвии во вторник приняло решение о введении ограничений на въезд в республику в отношении отдельных белорусских должностных лиц, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия наложит ограничения на въезд около 30 белорусских должностных лиц, которые, по мнению латвийской стороны, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.

По словам главы МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности Беларуси.

Список подвергнутых санкциям лиц Ринкевич со своим эстонским коллегой совместно огласят в четверг, 27 августа.

В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. В минувшее воскресенье, по оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. Во вторник, 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Теги: #латвия #санкции #беларусь
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