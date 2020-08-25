Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил во вторник вечером.

"С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у Хутора Вольного. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 вторника.

На всех друогих участках ответственности украинских подразделений режим тишины соблюался в полной мере.

Помимо этого во вторник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

"Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана квалифицированная помощь медиков. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и руководящий состав бригады", - говорится в информации.