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18:26 25.08.2020

В Украине показали документальный фильм о расследовании дела Шеремета

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В Украине показали документальный фильм о расследовании дела Шеремета

 В Украине сняли документальный фильм о расследовании гибели журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Фильм под названием "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" обнародован на YouTube.

"Национальная полиция Украины дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия. Эта кинолента – попытка найти ответы, которые возникают у общественности, воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования", - указывается в сообщении.

Также в фильм вошли комментарии следственно-оперативной группы, информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, ранее скрытые от общественности.

Фильм снят украинским продакшеном "ТТВ-Студия", который специализируется на производстве документальных фильмов.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

Теги: #шеремет #youtube #фильм
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