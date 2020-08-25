События

17:04 25.08.2020

Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

2 мин читать
Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае – 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим – 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 1,4%.

В перерабатывающей промышленности в июле-2020 к июлю-2019 падение чуть ускорилось – до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.

В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 11.08.2020
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

17:00 10.08.2020
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле

Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле

17:47 28.07.2020
Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

17:31 22.07.2020
Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

20:48 20.07.2020
Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат

Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат

12:58 20.07.2020
Производство сельхозпродукции в Украине упало из-за погодных условий - замминистра

Производство сельхозпродукции в Украине упало из-за погодных условий - замминистра

17:02 09.07.2020
Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

17:26 01.07.2020
Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

17:03 23.06.2020
Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

17:19 09.06.2020
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

Встреча советников лидеров нормандской четверки 28 августа не состоится – источник

Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Радуцкий о ситуации с Covid-19: Скорее всего, это вторая волна

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине показали документальный фильм о расследовании дела Шеремета

Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

В Киеве с 26 августа временно перекроют движение транспорта на съезде Шулявского путепровода

Плотницкий и еще двое командиров боевиков вызваны на 3 сентября в суд Днепра по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ

Радуцкий призвал Минфин обеспечить финансирование медицины в 2021г на уровне 6% ВВП

Генсек ООН прогнозирует потерю 120 млн рабочих мест в туризме из-за пандемии

На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

Встреча советников лидеров нормандской четверки 28 августа не состоится – источник

Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Covid-19 сейчас болеют два нардепа, сообщил спикер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА