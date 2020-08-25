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16:02 25.08.2020

Радуцкий призвал Минфин обеспечить финансирование медицины в 2021г на уровне 6% ВВП

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Радуцкий призвал Минфин обеспечить финансирование медицины в 2021г на уровне 6% ВВП

Глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий призвал Министерство финансов обеспечить финансирование медицины в 2021 году на уровне 6% ВВП.

"По моей информации, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) провела перерасчет тарифов медицинских услуг и вышла на цифру - 308,8 млрд грн. Это та сумма в год, которая даст возможность оплатить медицинским учреждениям абсолютно адекватные средства за оказанные услуги. Как мне стало известно, СНБО также просчитал необходимую НСЗУ сумму, но она выше 308,8 млрд грн. Однако в Минфине предложили взять для расчетов пакетов (медуслуг - ИФ) значительно меньшую сумму - 123 млрд грн, а в целом на медицинскую отрасль планируется выделить в госбюджете-2021 146 млрд грн", - написал он в "Фейсбук".

Радуцкий напомнил, что в 2020 году на девять месяцев для НСЗУ в госбюджете запланировано 72 млрд грн, еще около 16 млрд грн дополнительно были выделены из Фонда борьбы с СOVID-19.

"Значит, на следующий год ежемесячное финансирование НСЗУ увеличится лишь на 9%. Учитывая уровень инфляции, получаем практически те же деньги, которых не хватило на этот год. Неужели вместо 6% от ВВП в бюджет будет заложено немногим более 3%? Хочу услышать комментарии от коллег из Минфина. Подтверждают они эту информацию? Ведь предоставленный Минздраву и НСЗУ так называемый "потолок" в 123 млрд грн не соответствует нашим целям и не позволит выполнить обещания перед украинцами, затормозит начатое реформирование отрасли. Сфера здравоохранения рискует столкнуться с тотальным недофинансированием", - сказал он.

Радуцкий отметил, что "цифра в 6% от ВВП - это не только требование нашего комитета, это позиция президента Владимира Зеленского".

"Обращаюсь к коллегам из Министерства финансов: необходимо срочно начать диалог между всеми ветвями власти, ведь вопрос финансирования медицины - стратегический. Конечно, госбюджет на 2021 год будет рассматриваться нашим комитетом, но мы хотим понимать позицию и подходы Минфина еще на этапе формирования главного финансового документа страны", - подчеркнул глава парламентского комитета.

"Мы не имеем права повторять ошибки прошлого года, когда из-за ограниченного финансирования НСЗУ предложила тарифы на медицинские услуги, которые не соответствовали ожиданиям медучреждений, и пришлось возвращаться к практике исторического финансирования медицинских учреждений. Сегодня для нас крайне важно сформировать такие бюджетные показатели, чтобы с 1 января по всем ключевым пакетам гарантированных услуг заработал принцип "деньги следуют за пациентом". А для этого, и я об этом неоднократно говорил, необходимо направить на медицину не менее 6% от ВВП страны. У нас есть соответствующая позиция комитета и поддержка в этом вопросе президента", - резюмировал он.

Теги: #радуцкий #ввп #минфин
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