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15:41 25.08.2020

Генсек ООН прогнозирует потерю 120 млн рабочих мест в туризме из-за пандемии

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Генсек ООН прогнозирует потерю 120 млн рабочих мест в туризме из-за пандемии

Мировая индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

"Туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и ни одна страна не осталась незатронутой резким сокращением числа международных поездок. Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них - в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжелое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран", - сказал он.

По словам генсека, очень важно перестроить туристический сектор таким образом, чтобы он стал безопасным и мог вернуть свои позиции в качестве источника рабочих мест и стабильных доходов.

Ранее Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщала, что с января по май число международных турпоездок сократилось на 300 млн, или на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от туризма за тот же период упали на $320 млрд. По данным организации, почти все страны ввели те или иные ограничения на туризм, связанные с коронавирусом. К концу июля ослабили такие ограничения лишь 40% государств.

Теги: #гутерриш #туризм #оон #коронавирус
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