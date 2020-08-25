На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения во вторник, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, они госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе была зафиксирована одна провокация со стороны российских наемников: около 8:00 они применили автоматический станковый гранатомет в районе Хутора Вильный. Украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ.

По данным Минобороны, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрела не было.