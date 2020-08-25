Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до EUR1,2 млрд.

За соответствующий законопроект №0063 проголосовали в целом 248 народных депутатов на заседании во вторник.

Как сообщалось, 23 июля этого года Украина и ЕС подписали в Брюсселе меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в рамках поддержки ЕС стран Европейской политики соседства, в частности, для Украины - на преодоление последствий коронакризиса.

Программа продлится 12 месяцев и предусматривает два транша по EUR600 млн, первый из которых будет выделен сразу после ратификации и вступления в силу международного договора. Второй транш будет выделен по итогам оценки Украиной мер по реформированию таких секторов, как управление финансами, верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также по итогам секторальных реформ и реформ в сфере госпредприятий.

В частности, в рамках меморандума Украина обязалась передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), создать там независимый набсовет, а также провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб. Также Украина должна разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение, усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).

Помимо этого, меморандум обязывает Украину ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений,

Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.

Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.