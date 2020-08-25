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13:05 25.08.2020

Ким Чен Ын в коме, считают в Сеуле

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Ким Чен Ын в коме, считают в Сеуле

Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, считает, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме, сообщает американское издание New York Post.

"Я думаю, что он в коме, но он не умер", - сказал Чан Сон Мин.

Он также предполагает, что все показанные в последнее время телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике смонтированы.

Он отметил, что сестре Ким Чен Ына - Ким Ё Чен - передана часть обязанностей лидера из-за вакуума власти.

По его словам, "полная преемственность еще не сформирована, Ким Ё Чен и была выдвинута на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться на протяжении длительного времени", - добавил дипломат.

На прошлой неделе Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщало, что руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Ё Чен фактически вторым лицом во властной структуре страны.

Как сообщало агентство "Рёнхап", ссылаясь на данные разведслужбы, Ким Е Чен, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. В то же время отмечается, что она все же не названа преемником Ким Чен Ына.

На двоих других высокопоставленных чиновников возложены обязанности по управлению экономикой, двое высокопоставленных военных назначены частично ответственными за вопросы обороны, которые ранее курировал Ким Чен Ын.

По данным северокорейских СМИ, об изменениях стало известно после того, как Ким Чен Ын сообщил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".

В апреле этого года руководитель КНДР не появлялся на публике около трех недель, вследствие чего ряд СМИ передавали со ссылкой на источники, что Ким Чен Ын серьезно болен или вообще скончался.

Однако в мае северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. Он был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Теги: #южная_корея #ким_чен_ын #северная_корея
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