События

12:20 25.08.2020

Почти 40 административных протоколов составлено в Беларуси за участие в акциях протеста в понедельник

1 мин читать
Почти 40 административных протоколов составлено в Беларуси за участие в акциях протеста в понедельник

В Беларуси за участие в акциях протеста, которые прошли в понедельник, составлено 39 административных протокола, возбуждено три уголовных дела, заявили в МВД.

"Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД", - говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что "к сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются". "Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около 2 тыс. человек. Так, в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости", - заявили в министерстве.

При этом в МВД констатировали, что в целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.

Прошедшие в понедельник в Минске акции протеста носили локальный и относительно немногочисленный характер после масштабных выступлений в минувшее воскресенье. В них, по оценке СМИ, приняли более 100 тыс. человек, по данным МВД, их количество равнялось примерно 20 тыс. человек.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 25.08.2020
КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

09:40 25.08.2020
Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

18:23 24.08.2020
Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

15:54 24.08.2020
Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

15:20 24.08.2020
В Беларуси задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

В Беларуси задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

14:38 24.08.2020
Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

13:34 24.08.2020
Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

13:09 24.08.2020
Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

13:09 24.08.2020
Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы

Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы

12:49 24.08.2020
Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны

Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Радуцкий о ситуации с Covid-19: Скорее всего, это вторая волна

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

В Украине 1 658 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 25 умерли, 346 - выздоровели

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия – пресс-секретарь

Ким Чен Ын в коме, считают в Сеуле

В Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, местами грозы - Укргидрометцентр

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

Радуцкий о ситуации с Covid-19: Скорее всего, это вторая волна

Из 209 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 29 госпитализированы – Кличко

"Нова пошта" запустила сервис безопасных онлайн-покупок

Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

В Калифорнии полыхают крупнейшие за последние годы природные пожары, есть жертвы

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА