Почти 40 административных протоколов составлено в Беларуси за участие в акциях протеста в понедельник

В Беларуси за участие в акциях протеста, которые прошли в понедельник, составлено 39 административных протокола, возбуждено три уголовных дела, заявили в МВД.

"Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД", - говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что "к сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются". "Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около 2 тыс. человек. Так, в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости", - заявили в министерстве.

При этом в МВД констатировали, что в целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.

Прошедшие в понедельник в Минске акции протеста носили локальный и относительно немногочисленный характер после масштабных выступлений в минувшее воскресенье. В них, по оценке СМИ, приняли более 100 тыс. человек, по данным МВД, их количество равнялось примерно 20 тыс. человек.