События

12:17 25.08.2020

В Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, местами грозы - Укргидрометцентр

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В Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, местами грозы - Укргидрометцентр

В ближайшие сутки в Украине установится влажная, умеренно теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 26 августа, ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем в северо-восточной части страны ожидается дождь, ночью – местами значительный. Отдельные грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, днем в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части 16-20° тепла. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей 21-26°, на остальной территории 26-31° выше нуля.

В Киеве в ночь на среду значительный дождь, днем без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 22-24° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 26 августа в Киеве была зафиксирована в 1903 году и составила 33,7°, самая низкая ночью – 6,3° в 1899 году.

В четверг, 27 августа, в западных, северных, днем местами в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, грозы. На остальных территориях без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части 14-19° тепла. Днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, в южной части до 32° выше нуля.

В Киеве в ночь на четверг местами, днем повсеместно небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23° тепла.

25 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 23-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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