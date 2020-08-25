В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

Шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 610 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ во вторник утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждение здравоохранения определен один человек: "Военнослужащий находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

Остальные 5 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Львовская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВС Украины, Киевская область - 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания ", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 888 человек, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 888 выздоровевших и 604 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ не выздоровел ни один человек, а количество болеющих возросло на 6. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 947 человек, у 207 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.