События

10:58 25.08.2020

Радуцкий о ситуации с Covid-19: Скорее всего, это вторая волна

1 мин читать
Радуцкий о ситуации с Covid-19: Скорее всего, это вторая волна

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине началась вторая волна епидемит Covid-19, но надеется, что Украина с ней справится.

"Скорее всего, это вторая волна (коронавируса - ИФ). Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна", - сказал он журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады во вторник.

Отвечая на вопрос, что необходимо делать с карантинными мероприятиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в частности с открытием учебных заведений, Радуцкий отметил, что было бы хорошо, если бы удалось уменьшить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

"Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся", - заявил депутат.

Теги: #коронавирус #радуцкий #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 25.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

10:55 25.08.2020
Из 209 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 29 госпитализированы – Кличко

Из 209 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 29 госпитализированы – Кличко

10:33 25.08.2020
Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

10:09 25.08.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

09:58 25.08.2020
Премьер Ирландии прерывает парламентские каникулы после нарушения депутатами карантинных мер против COVID-19

Премьер Ирландии прерывает парламентские каникулы после нарушения депутатами карантинных мер против COVID-19

09:46 25.08.2020
В ВОЗ предостерегают от использования вакцин, не прошедших все проверки на безопасность

В ВОЗ предостерегают от использования вакцин, не прошедших все проверки на безопасность

09:42 25.08.2020
Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

09:32 25.08.2020
Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

09:11 25.08.2020
Число новых случаев заражения коронавирусом выросло в Китае за сутки на 30, все "завозные"

Число новых случаев заражения коронавирусом выросло в Китае за сутки на 30, все "завозные"

09:05 25.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

В Украине 1 658 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 25 умерли, 346 - выздоровели

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые

На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова пошта" запустила сервис безопасных онлайн-покупок

В Калифорнии полыхают крупнейшие за последние годы природные пожары, есть жертвы

Полиция расследует взрыв в военном общежитии Десны по статье "убийство"

В Украине 1 658 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 25 умерли, 346 - выздоровели

В Украине во вторник ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В Казахстане за сутки выявлено 184 случая заражения COVID-19

Массовые мероприятия в Украине прошли спокойно, нарушений правопорядка допущено не было – Нацполиция

США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

TikTok официально подала иск против указа Трампа, касающегося запрета использования этой соцсети на территории США – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА