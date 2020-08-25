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10:55 25.08.2020

Из 209 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 29 госпитализированы – Кличко

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Из 209 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 29 госпитализированы – Кличко

Семеро из 209 жителей столицы, у которых за прошедшие сутки обнаружили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, являются медиками, а 15 – несовершеннолетними, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Заболели: 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет; 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет; 7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11 лет. Заболели в том числе и 7 медиков", - написал Кличко в своем Телеграм-канале во вторник.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные нововыявленные заболевшие помещены на самоизоляцию, где находятся под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28, а в Соломенском районе - 26 случаев", - рассказал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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